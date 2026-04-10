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Castellanos affonda il Wolverhampton: doppietta in due minuti con il West Ham
L'ex Lazio firma due gol in rapida successione e chiude la partita, vinta dagli Hammers 4-0
Mentre Immobile segna e regala assist in Francia, un altro ex Lazio dà spettacolo in Premier League: Castellanos firma una doppietta con la maglia del West Ham e contribuisce al 4-0 inflitto al Wolverhampton. Gli Hammers sbloccano la partita, valida per la 32esima giornata di campionato, grazie al gol di Mavropanos al 42'. Nella ripresa, Castellanos in due minuti chiude il match: al 66' scambia al limite dell'area e poi, quasi in spaccata, spinge di destro il pallone in porta; al 68', quasi dalla stessa posizione del primo gol, riceve, stoppa, si sposta la palla e poi indovina il diagonale vincente. Per l'ex attaccante biancoceleste è il quarto centro con la maglia degli Hammers da quando è arrivato a gennaio. All'83' ancora Mavropanos (doppietta anche per lui) firma il 4-0 finale che tira su dalla zona rossa della classifica il West Ham, adesso a +2 sul Tottenham terzultimo. Il Wolverhampton, invece, resta ultimo a 17.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League