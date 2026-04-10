Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 10 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Castellanos affonda il Wolverhampton: doppietta in due minuti con il West Ham© Getty Images

Castellanos affonda il Wolverhampton: doppietta in due minuti con il West Ham

L'ex Lazio firma due gol in rapida successione e chiude la partita, vinta dagli Hammers 4-0
1 min
TagsCastellanosWest HamPremier League
Mentre Immobile segna e regala assist in Francia, un altro ex Lazio dà spettacolo in Premier League: Castellanos firma una doppietta con la maglia del West Ham e contribuisce al 4-0 inflitto al Wolverhampton. Gli Hammers sbloccano la partita, valida per la 32esima giornata di campionato, grazie al gol di Mavropanos al 42'. Nella ripresa, Castellanos in due minuti chiude il match: al 66' scambia al limite dell'area e poi, quasi in spaccata, spinge di destro il pallone in porta; al 68', quasi dalla stessa posizione del primo gol, riceve, stoppa, si sposta la palla e poi indovina il diagonale vincente. Per l'ex attaccante biancoceleste è il quarto centro con la maglia degli Hammers da quando è arrivato a gennaio. All'83' ancora Mavropanos (doppietta anche per lui) firma il 4-0 finale che tira su dalla zona rossa della classifica il West Ham, adesso a +2 sul Tottenham terzultimo. Il Wolverhampton, invece, resta ultimo a 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

West Ham-Wolverhampton 4-0Classifica Premier League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS