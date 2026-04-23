Il Tottenham di De Zerbi a rischio retrocessione: annuncio on line per cercare uno psicologo

LONDRA (Regno Unito) - A rischio retrocessione dalla Premier League, il Tottenham prova ad affidarsi a uno psicologo per risalire la china. La squadra di Roberto de Zerbi, 18ª in classifica e senza vittorie da 15 gare, è in crisi profonda e, su suggerimento dell'allenatore italiano subentrato a fine marzo, prova a ripartire dalla mente. Il club londinese ha infatti pubblicato su LinkedIn un annuncio per assumere uno "psicologo delle prestazioni eccezionali", chiamato a fornire supporto basato su evidenze scientifiche ai giocatori di élite. Il profilo richiesto prevede assistenza individuale agli atleti, lavoro integrato con staff tecnico e preparatori e lo sviluppo di una cultura della performance fondata su principi psicologici.