Grealish e la foto shock, ubriaco in un rooftop a Manchester: "L'alcol ha fatto il suo effetto"

Jack Grealish ci è cascato di nuovo. L'ex stella del Manchester City, oggi all'Everton, è stato sorpreso un'altra volta in preda ai fumi dell'alcool. Il tabloid The Sun ha pubblicato delle foto del calciatore inglese mentre è su un divanetto di un rooftop di un locale alla moda di Manchester. Grealish era addormentato , presumibilmente ubriaco ed è stato fotografato dagli altri clienti del locale mentre i suoi amici provavano a svegliarlo.

Grealish ci è cascato di nuovo: addormentato in un locale di Manchester

Stando a quanto riportato dal Sun, Grealish sarebbe arrivato al locale in questione intorno alle 16:30 di sabato pomeriggio e si dovrebbe essere addormentato già un'ora dopo. Un testimone oculare ha parlato della scena al tabloid britannico: "I suoi amici hanno cercato di svegliarlo. L'alcol deve aver fatto il suo effetto". L'inglese all'Everton sembrava aver trovato la sua rinascita dopo gli anni discontinui al Manchester City: da agosto a gennaio, due gol e sei assist, con un ruolo centrale nello scacchiere dell'Everton. Poi però l'infortunio al piede ha cambiato tutto, si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico chiudendo la stagione in anticipo, senza la possibilità di entrare nella lista dei convocati di Tuchel per il Mondiale.