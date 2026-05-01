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Guardiola show in conferenza: "Psg-Bayern, che giocatori schifosi". Poi la gag con il giornalista: "Io sono più bello..."

L'allenatore del City si divide tra campionato e Champions League (degli altri). Come sempre, a modo suo, con tanta ironia
2 min
TagsGuardiolaConferenzamanchestercity

Mentre si gioca la Premier con l'Arsenal, Pep Guardiola si diverte in conferenza. A modo suo, tra gag, cose serie e frecciate di varia natura, l'allenatore del Manchester City (impegnato lunedì con l'Everton) non le manda a dire. E quindi, quando gli fanno notare che in Inghilterra si gioca sempre mentre in altri campionati ci sono club che rinviano le partite per essere più freschi in Champions, lui replica netto: "Sappiamo che qui è così. A chi non piace può allenare in Spagna e Portogallo".

Guardiola e la gag con il giornalista

E, ancora, quando gli viene chiesto un giudizio su Psg - Bayern (bel gioco o difese troppo ballerine?) Pep dice: "Sì, ma questo è il calcio! È bello, eh? Siamo tutti diversi. Per esempio, io sono più bello di te". Poco dopo, continua con l'ironia: "Ho visto il calendario. PSG contro Bayern Monaco. Partita disastrosa. Gli allenatori non sono bravi. Giocatori davvero schifosi… Sono innamorato del calcio inglese, quindi sono andato a Stockport". Risate in sala stampa.

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