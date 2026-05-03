Paura per Alex Ferguson, ricoverato in ospedale prima di Manchester United-Liverpool: come sta

MANCHESTER - Attimi di paura all'Old Trafford prima della partita tra il Manchester United e il Liverpool: lo storico manager dei Red Devils, Sir Alx Ferguson, è stato portato in ospedale dopo aver accusato un malore. L'ex tecnico, alla guida dello United per 27 anni, dal 1986 al 2013, è solito assistere alle gare della sua vecchia squadra e poche ore prima del calcio d'inizio è stato fotografato con alcuni ospiti allo stadio. Poi, si è sentito male. La BBC fa sapere che il trasporto in ospedale in ambulanza di Ferguson, 84 anni, è stata una misura precauzionale e non si è trattato di una situazione di emergenza. Nel 2018 la leggenda del Manchester è stato vittima di un'emorragia cerebrale. Dal club filtra comunque un certo ottimismo sulle sue condizioni tanto che potrebbe essere dimesso presto.