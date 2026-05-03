Paura per Alex Ferguson, ricoverato in ospedale prima di Manchester United-Liverpool: come sta
MANCHESTER - Attimi di paura all'Old Trafford prima della partita tra il Manchester United e il Liverpool: lo storico manager dei Red Devils, Sir Alx Ferguson, è stato portato in ospedale dopo aver accusato un malore. L'ex tecnico, alla guida dello United per 27 anni, dal 1986 al 2013, è solito assistere alle gare della sua vecchia squadra e poche ore prima del calcio d'inizio è stato fotografato con alcuni ospiti allo stadio. Poi, si è sentito male. La BBC fa sapere che il trasporto in ospedale in ambulanza di Ferguson, 84 anni, è stata una misura precauzionale e non si è trattato di una situazione di emergenza. Nel 2018 la leggenda del Manchester è stato vittima di un'emorragia cerebrale. Dal club filtra comunque un certo ottimismo sulle sue condizioni tanto che potrebbe essere dimesso presto.
La carriera di Ferguson allo United
La storia del Manchester United si identifica con il volto di Alex Ferguson, leggenda vivente del club. Il tecnico scozzese è rimasto in carica come allenatore dei Red Devils per 27 anni, dal 6 novembre 1986 al 19 maggio 2013, superando il record di Matt Busby il 19 dicembre 2010 e diventando il manager più longevo della storia del Man United (9692 giorni). È considerato uno dei migliori tecnici della storia del calcio e tra i più vincenti di sempre: allo United ha vinto 38 trofei a livello nazionale e internazionale, tra cui due Champions League, la prima nel 1999 e la seconda nel 2008.