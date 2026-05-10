Liverpool, aria di cambiamenti a fine stagione: Slot in uscita, si valuta il profilo di Xabi Alonso 

Ad Anfield soffia il vento del cambiamento. Il Liverpool sta valutando con grande attenzione il dopo Arne Slot, allenatore finito sotto accusa dopo una stagione al di sotto delle aspettative. E tra i nomi che più fanno sognare i tifosi Reds ce ne è uno speciale: quello di Xabi Alonso. Non un semplice candidato, ma un ex che tra l'altro è "libero" dopo l'esonero dal Real Madrid. Il basco, infatti, ha incantato Anfield da giocatore tra il 2004 e il 2009 e forse è pronto forse a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il Liverpool.