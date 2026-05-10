Liverpool, aria di cambiamenti a fine stagione: Slot in uscita, si valuta il profilo di Xabi Alonso
Ad Anfield soffia il vento del cambiamento. Il Liverpool sta valutando con grande attenzione il dopo Arne Slot, allenatore finito sotto accusa dopo una stagione al di sotto delle aspettative. E tra i nomi che più fanno sognare i tifosi Reds ce ne è uno speciale: quello di Xabi Alonso. Non un semplice candidato, ma un ex che tra l'altro è "libero" dopo l'esonero dal Real Madrid. Il basco, infatti, ha incantato Anfield da giocatore tra il 2004 e il 2009 e forse è pronto forse a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il Liverpool.
Il Liverpool studia Xabi Alonso
Secondo il quotidiano spagnolo As, il Liverpool avrebbe intensificato i sondaggi esplorativi, raccogliendo informazioni approfondite sui profili più interessanti. Tra questi contatti emergerebbe anche un colloquio informale con ambienti vicini al Real Madrid, proprio per comprendere più a fondo la filosofia e il metodo di lavoro di Xabi Alonso.
Un passaggio discreto ma denso di significato. Al di là dell’entusiasmo che circonda il nome di Xabi Alonso, il club inglese intende procedere con grande cautela. Non vuole compiere scelte affrettate: la decisione finale arriverà soltanto dopo un’analisi completa della situazione attuale e delle prospettive future del progetto. Perché a Liverpool sanno che riportare Xabi Alonso sulla panchina non sarebbe solo una una fredda operazione di mercato.