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mercoledì 13 maggio 2026
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Il Manchester City tiene la Premier aperta, ma serve un miracolo per superare l'Arsenal© Getty Images

Il Manchester City tiene la Premier aperta, ma serve un miracolo per superare l'Arsenal

La squadra di Guardiola vince in scioltezza l'atteso recupero e torna a -2 dalla squadra di Arteta, che resta padrona del suo destino
1 min
TagsManchester City-Crystal PalaceGuardiolaManchester City

Poteva e avrebbe dovuto essere la partita della svolta, il jolly di Guardiola. E invece il tanto atteso recupero del Manchester City con il Crystal Palace, che rimette finalmente in pari il calendario di Premier League, è solo un probabilmente ulteriore effiìmero passetto in avanti nella rincorsa all'Arsenal. Che resta padrone del suo destino.

Premier League, la classifica

Gara decisa nel primo tempo

Il Crystal Palace ha staccato la spina, ormai orientato alla finale di Conference League con il Rayo Vallecano. Gioco facile allora per un City motivato a giocarsi il campionato fino all'ultimo minuto, che risolve la pratica già nel primo tempo, con l'uno-due firmato tra il 32' e il 40' da Semenyo e Foden. Nella ripresa è pura accademia, fino al tris di Cherki che arrotonda il risultato.

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