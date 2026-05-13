Il Manchester City tiene la Premier aperta, ma serve un miracolo per superare l'Arsenal
Poteva e avrebbe dovuto essere la partita della svolta, il jolly di Guardiola. E invece il tanto atteso recupero del Manchester City con il Crystal Palace, che rimette finalmente in pari il calendario di Premier League, è solo un probabilmente ulteriore effiìmero passetto in avanti nella rincorsa all'Arsenal. Che resta padrone del suo destino.
Gara decisa nel primo tempo
Il Crystal Palace ha staccato la spina, ormai orientato alla finale di Conference League con il Rayo Vallecano. Gioco facile allora per un City motivato a giocarsi il campionato fino all'ultimo minuto, che risolve la pratica già nel primo tempo, con l'uno-due firmato tra il 32' e il 40' da Semenyo e Foden. Nella ripresa è pura accademia, fino al tris di Cherki che arrotonda il risultato.
Manchester City-Crystal Palace 3-0: cronaca, tabellino e statistiche