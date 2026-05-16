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"Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Chelsea, firmerà un quadriennale": l'indiscrezione dall'Inghilterra

I media inglesi danno per ormai fatto l'accordo tra i Blues e l'ex allenatore di Real Madrid e Bayer Leverkusen: tutti i dettagli
2 min
TagsXabi Alonsochelsea

Continuano a circolare voci e indiscrezioni con sempre più insistenza: Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Chelsea. Questa la notizia in attesa solo di ufficialità da parte dei media inglesi, secondo i quali il club di Stamford Bridge è pronto a ripartire dall'ex Real Madrid e Bayer Leverkusen dopo una stagione da dimenticare e che li vedrà, molto probabilmente, fuori dall'Europa.

Dall'Inghilterra: "Xabi Alonso al Chelsea, firmerà per 4 anni"

Xabi Alonso, 44 anni, dovrebbe firmare un contratto quadriennale nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dalla BBC. Il Chelsea, sconfitto dal City in finale di FA Cup, ha scelto lo spagnolo come sostituto di Liam Rosenior, esonerato il mese scorso. Sempre secondo i media inglesi, sono stati contattati diversi potenziali candidat oltre ad Alonso: Andoni Iraola del Bournemouth, Marco Silva del Fulham e Oliver Glasner del Crystal Palace. L'ex centrocampista, però, è il candidato preferito e le trattative sono vicine alla conclusione: ha ottenuto alcune garanzie sul mercato e sul contratto e si è detto pronto ad unirsi ai Blues.

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