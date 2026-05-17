Xabi Alonso è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea

La notizia era ormai nell'aria da qualche giorno e dopo aver atteso la finale di FA Cup , che ha certificato il fallimento della stagione del Chelsea , è arrivata l'ufficialità: il prossimo tecnico dei Blues sarà Xabi Alonso . Lo spagnolo, con un passato da giocatore in Premier come bandiera del Liverpool, ha firmato un quadriennale.

"Convinto dall'ambizione del club"

Dopo aver scritto gli anni da favola del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso si è 'bruciato' sulla panchina del Real Madrid, ma ora si sente pronto ad iniziare una nuova grande avventura: "Il Chelsea è uno dei club più grandi del calcio mondiale e sono immensamente orgoglioso di diventarne l'allenatore. Dalle mie conversazioni con il gruppo proprietario e la dirigenza sportiva, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e lottare per i trofei - ha raccontato lo spagnolo -. C'è un grande talento nella rosa e un enorme potenziale, sarà un grande onore per me guidarlo. Ora l'attenzione è sul duro lavoro, sulla costruzione della giusta cultura e sulla conquista di trofei".