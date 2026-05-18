Rooney velenosissimo contro Salah: "L'ultima partita con il Liverpool? Se fossi in Slot sabato non lo farei..."

La frecciata di Rooney a Salah

L’ex stella del Manchester United ha criticato apertamente Salah per il messaggio pubblicato online, nel quale chiedeva ai Reds di tornare a essere una squadra “dall’attacco heavy metal che gli avversari temono”, frase interpretata in Inghilterra come una frecciata all’allenatore Arne Slot.

"Credo stia solo cercando di sentirsi meglio dopo una stagione molto deludente"

Parlando durante il “The Wayne Rooney Show”, Rooney non ha usato mezzi termini: “Quello è il tuo allenatore. Non puoi mancargli di rispetto pubblicamente per due volte in questo modo e passarla liscia”. Poi l’affondo: “Se fossi in Arne Slot, farei valere la mia autorità e gli direi chiaramente che sabato non si deve nemmeno avvicinare al centro sportivo, che gli piaccia o no. Dubito che Slot lo farà davvero, ma secondo me dovrebbe”. Rooney ha anche commentato il rendimento stagionale dell’egiziano, autore di 12 reti in 40 presenze: “Credo che stia solo cercando di giustificarsi e di sentirsi meglio, dato che ha vissuto una stagione molto deludente”. Per Salah, pronto a lasciare Anfield a fine stagione dopo nove anni, 257 gol e sei trofei conquistati con la maglia del Liverpool, il finale di avventura in Inghilterra continua quindi a essere accompagnato da polemiche e tensioni.