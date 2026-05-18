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lunedì 18 maggio 2026
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Premier League, l'Arsenal fa il suo: batte il Burnley e si avvicina al titolo

La squadra di Arteta torna a +5 e potrebbe essere campione tra 24 ore se il Manchester City non riuscirà a superare il Bournemouth
2 min
TagsPremier LeagueArsenalBurnley

Febbre a 90 per l'Arsenal, che vede avvicinarsi il suo 14° titolo, 22 anni dopo l'ultimo successo in salsa francese del 2004, con Wenger, Vieira e Titì Henry. La squadra di Arteta, dopo aver visto le streghe, si appresta a vivere una delle stagioni più esaltanti della sua storia: in finale di Champions League con il Psg e dopo stasera davvero a un passo dal tornare campione nella Premier League. L'1-0 sul Burnley vale un'ipoteca perché riporta i londinesi a +5 sul Manchester City, che se non dovesse battere il Bournemouth, cederebbe lo scettro ai Gunners.

Premier League, la classifica

Decide Havertz

Tornato padrone del suo destino e contro una squadra retrocessa da tempo e con la peggior difesa del campionato, oltre 70 gol subiti in stagione al netto del risultato di questa sera, l'Arsenal inizia in maniera prudente, per dosare le energie e soprattutto non rischiare nulla dal punto di vista fisico in vista dell'atto conclusivo con il Psg. Subito un palo di Trossard, poi poco altro fino alla mezz'ora del primo tempo. Dopo la traversa scheggiata da Saka, arriva però la rete che sblocca e decide il match, grazie alla precisa incornata di Havertz. L'1-0 è abbastanza in ottica Budapest e la ripresa è solamente un lungo conto alla rovescia.

Arsenal-Burnley 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

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