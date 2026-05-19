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martedì 19 maggio 2026
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Premier, storica prima volta per il Bournemouth in Europa. Il Tottenham di De Zerbi non è ancora salvo

Premier, storica prima volta per il Bournemouth in Europa. Il Tottenham di De Zerbi non è ancora salvo

La squadra di Iraola blinda il sesto posto e spera nell'Aston Villa per la Champions, gli Spurs cadono con il Chelsea e tengono in corsa il West Ham
3 min
TagsPremier LeagueaManchester CityArsenal

Alza bandiera bianca il Manchester City, che pareggia sul campo del Bournemouth e con una giornata di anticipo consegna il titolo di campione d'Inghilterra all'Arsenal, che torna a trionfare in Premier League 22 anni dopo i successi degli 'invincibili' di Arsene Wenger. Festa per i padroni di casa di Iraola, che blindano la prima storica qualificazione europea, ma che ora dipendono esclusivamente dall'Aston Villa per poter sognare addirittura la Champions. Rinviata invece agli ultimi 90 minuti la lotta salvezza, con il Tottenham di De Zerbi ko nel derby con il Chelsea e che resta a + 2 dal West Ham, mentre i blues tornano in corsa per un posto nelle coppe.

Premier League, classifica

Il Bournemouth decide il titolo e si regala l'Europa

Al Vitality Stadium è partita vera, perché il Manchester City scende in campo senza paturnie e convinto di poter tenere ancora in vita il campionato e perché il Bournemouth gioca per alimentare il sogno Champions. La squadra di Guardiola ci prova sin dal primo minuto, ma seguendo il leit-motiv di questa stagione senza titoli spreca troppo e finisce per pagare dazio praticamente alla prima occasione concessa: il gol al 39' di Kroupi sblocca il risultato e si rivelerà decisivo. Nella ripresa infatti, nonostante la rivoluzione operata da Guardiola in termini di sostituzioni non produce l'effetto sperato: Haaland trova il pari, ma solamente nel recupero. Non basta però: a far festa è l'Arsenal.

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Derby al Chelsea: De Zerbi ancora nei guai

A Stamford Bridge uno dei derby più sentiti di Londra ha visto il successo dei padroni di casa del Chelsea sul Tottenham di De Zerbi per 2-1. Un siluro di Enzo Fernandez nel primo tempo e il raddoppio di Andrey Santos a metà ripresa rilanciano in extremis i Blues, che possono ancora agganciare un posto nelle coppe, mentre la rete di Richarlison non basta agli Spurs, che dovranno conquistarsi la salvezza all'ultima giornata, in casa contro l'Everton, mentre il West Ham ospiterà il Leeds.

Chelsea-Tottenham 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

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