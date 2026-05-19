Premier League, classifica

Il Bournemouth decide il titolo e si regala l'Europa

Al Vitality Stadium è partita vera, perché il Manchester City scende in campo senza paturnie e convinto di poter tenere ancora in vita il campionato e perché il Bournemouth gioca per alimentare il sogno Champions. La squadra di Guardiola ci prova sin dal primo minuto, ma seguendo il leit-motiv di questa stagione senza titoli spreca troppo e finisce per pagare dazio praticamente alla prima occasione concessa: il gol al 39' di Kroupi sblocca il risultato e si rivelerà decisivo. Nella ripresa infatti, nonostante la rivoluzione operata da Guardiola in termini di sostituzioni non produce l'effetto sperato: Haaland trova il pari, ma solamente nel recupero. Non basta però: a far festa è l'Arsenal.

Bournemouth-Manchester City 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Derby al Chelsea: De Zerbi ancora nei guai

A Stamford Bridge uno dei derby più sentiti di Londra ha visto il successo dei padroni di casa del Chelsea sul Tottenham di De Zerbi per 2-1. Un siluro di Enzo Fernandez nel primo tempo e il raddoppio di Andrey Santos a metà ripresa rilanciano in extremis i Blues, che possono ancora agganciare un posto nelle coppe, mentre la rete di Richarlison non basta agli Spurs, che dovranno conquistarsi la salvezza all'ultima giornata, in casa contro l'Everton, mentre il West Ham ospiterà il Leeds.

Chelsea-Tottenham 2-1: cronaca, tabellino e statistiche