Dall'Inghilterra: "Maresca a un passo dal Manchester City, pronto un contratto triennale"

LONDRA (INGHILTERRA) - Cambio epocale in casa Manchester City: via Pep Guardiola - dopo 10 anni di trionfi - e al suo posto Enzo Maresca. Non sembra esserci alcun dubbio: l'allenatore catalano non rispetterà l'ultimo anno di contratto con il Manchester City (in scadenza nel giugno 2027) ed è pronto a lasciare il posto all'allenatore italiano. Secondo il sito specializzato 'TalkSport' sarebbe già stata raggiunta l'intesa tra i Citizens ed Enzo sulla base di accordo triennale (2028 più opzione per il 2029), ma ricorda anche ci sarebbe un contenzioso aperto con il Chelsea - con cui ha vinto Conference Leaague e Mondiale per Club nel 2025 - per definire la separazione di Capodanno. Qualcuno infatti, a Stamford Bridge, sospettava che l'italiano avrebbe avviato i primi contatti con il City prima dell'esonero: una situazione che avrebbe deteriorato i rapporti con il club londinese. Rumors però immediatamente smentiti dall'entourage dell'ex centrocampista, tra le altre, di Juve e Siviglia.