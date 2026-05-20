Dall'Inghilterra: "Maresca a un passo dal Manchester City, pronto un contratto triennale"
LONDRA (INGHILTERRA) - Cambio epocale in casa Manchester City: via Pep Guardiola - dopo 10 anni di trionfi - e al suo posto Enzo Maresca. Non sembra esserci alcun dubbio: l'allenatore catalano non rispetterà l'ultimo anno di contratto con il Manchester City (in scadenza nel giugno 2027) ed è pronto a lasciare il posto all'allenatore italiano. Secondo il sito specializzato 'TalkSport' sarebbe già stata raggiunta l'intesa tra i Citizens ed Enzo sulla base di accordo triennale (2028 più opzione per il 2029), ma ricorda anche ci sarebbe un contenzioso aperto con il Chelsea - con cui ha vinto Conference Leaague e Mondiale per Club nel 2025 - per definire la separazione di Capodanno. Qualcuno infatti, a Stamford Bridge, sospettava che l'italiano avrebbe avviato i primi contatti con il City prima dell'esonero: una situazione che avrebbe deteriorato i rapporti con il club londinese. Rumors però immediatamente smentiti dall'entourage dell'ex centrocampista, tra le altre, di Juve e Siviglia.
Maresca sul taccuino di Real Madrid e Milan
Secondo quando raccolto da 'TalkSport' lo stesso Maresca sarebbe stato contattato nel recente passato dal Tottenham (dopo la partenza di Igor Tudor), dal Real Madrid (subito dopo la rottura con Xabi Alonso) e con il Milan: il club rossonero avrebbe infatti chiesto informazioni al suo agente, Jorge Mendes, in questa stagione. Maresca, però, ha le idee chiarissime: per Enzo c'è solo ed esclusivamente il Manchester City tanto che, lo stesso Guardiola, lo avrebbe consigliato alla proprietà del club come suo erede naturale.