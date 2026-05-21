La curiosa reazione di Arteta dopo la vittoria dell'Arsenal in Premier: la squadra festeggiava mentre lui...

La confessione di Arteta: "Non ho potuto guardare la partita del City"

I presenti hanno condiviso foto e video dei festeggiamenti, ma Arteta non era tra loro. "Avrei dovuto essere a Colney per guardare la partita con i ragazzi e lo staff, perché era quello che volevano, ma non ho potuto. Venti minuti prima del fischio d'inizio, ho dovuto andarmene. Non potevo portare l'energia che volevo. E penso che fosse anche il loro momento, per guardarla insieme, essere se stessi. Se fossi stato lì, penso che non sarebbe stato lo stesso", ha spiegato in conferenza stampa. A casa, è andato in giardino, mentre sua moglie e i suoi tre figli guardavano la partita del Manchester City. "Ho acceso il fuoco, ho fatto il barbecue. Non ho guardato la partita. Ho sentito solo dei rumori di sottofondo in salotto. E all'improvviso, mio figlio maggiore ha aperto il cancello del giardino, è corso verso di me piangendo, mi ha abbracciato e ha detto: 'Papà, siamo campioni!'. Poi sono arrivati gli altri due miei figli e mia moglie ed è stato magnifico... è stato magico".