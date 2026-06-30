Rivoluzione Premier League: dieci ex calciatori al Var dalla prossima stagione

In Inghilterra è stata una giornata di cambiamenti epocali per quanto riguarda il mondo arbitrale. In mattinata la Football Association ha pubblicato un comunicato con tutte le modifiche fatte all'ordinamento dei direttori di gara e anche qualche nuova aggiunta. Sotto i riflettori è finita la decisione di permettere a dieci ex calciatori di formarsi come VMO (Video Match Officials) e hanno già iniziato il proprio percorso all'interno del mondo arbitrale. Dunque per la prima volta dalla sua introduzione, dalla prossima stagione il Var avrà al suo interno ex calciatori professionisti.

Scelta storica della Premier League: dieci ex calciatori al Var

Inoltre, la Fa ha annunciato il rebranding degli arbitri inglesi: la Professional Game Match Officials (PGMO) adotterà un nuovo nome e una nuova identità, Professional Game Referees (Pro Ref). Inoltre, i direttori di gara dei Gruppi Select 1 e 2 e della relativa Lista Supplementare, verranno uniti in un unico "Gruppo Arbitri Professionisti" e servirà principalmente la Premier League e la Championship a partire dalla prossima stagione.

"Crediamo che sarà un vantaggio per noi e per il calcio"

Dei cambiamenti portati nel mondo arbitrale inglese ne ha parlato il responsabile degli arbitri Howard Webb: "Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire il massimo livello possibile di prestazioni in campo e, grazie alla stretta collaborazione e al supporto di Premier League, EFL, FA e WSL Football, stiamo modernizzando le nostre strutture, supportando meglio gli arbitri e rendendo i nostri percorsi più dinamici per riconoscere gli ufficiali di gara più meritevoli e talentuosi: crediamo che questo sarà un vantaggio per noi e per il calcio, ora e in futuro".