L'Aston Villa chiude il più importante contratto di sponsorizzazione nella sua storia con Visit Rwanda

Aston Villa nuovo Principal Partner dell'Aston Villa

Oltre alla promozione turistica, il Ruanda sta consolidando la propria reputazione come destinazione per affari, investimenti, grandi eventi e sport. Per questo motivo le due parti collaboreranno anche a una serie di iniziative dedicate al calcio e alla formazione degli allenatori, oltre a progetti di beneficenza, leadership e sviluppo professionale. Il Presidente delle Business Operations dell'Aston Villa, Francesco Calvo, ha dichiarato: "Questa partnership rappresenta un momento molto importante per l'Aston Villa Football Club ed è il simbolo della continua espansione e crescita del club sui mercati internazionali. Esiste un'ampia gamma di opportunità di collaborazione, apprendimento e innovazione e siamo entusiasti di lavorare con Visit Rwanda per sviluppare iniziative significative nei settori del turismo, degli investimenti e della crescita sportiva". Anche Janet Karemera, Chief Executive Officer del Rwanda Convention Bureau (RCB), ha commentato l'accordo: "Questa sponsorizzazione rappresenta una forte espressione dell'ambizione del Ruanda di raggiungere un pubblico globale attraverso una delle piattaforme più influenti al mondo e di promuovere il nostro Paese come destinazione ideale per il turismo, gli investimenti e gli affari. L'unione tra la Terra delle Mille Colline e la Città dei Mille Mestieri celebra un impegno comune verso impresa, innovazione e ambizione. Dopo otto anni di successo nel rafforzare la notorietà del Ruanda nel Regno Unito, uno dei nostri principali mercati turistici di riferimento, siamo entusiasti di collaborare con l'Aston Villa per raggiungere nuovi pubblici nel Regno Unito, in Europa e nel resto del mondo. Attraverso questa partnership vogliamo rafforzare il legame con chi sta già valutando un viaggio in Ruanda, sia per turismo, investimenti o eventi aziendali, contribuendo al tempo stesso alla crescita e allo sviluppo a lungo termine dell'ecosistema calcistico del Paese". Infine, il club ha comunicato che i tifosi che hanno già acquistato la maglia home 2026/27, sia nei negozi ufficiali sia online, e desiderano aggiungere il logo Visit Rwanda sul davanti della divisa, potranno farlo gratuitamente recandosi negli store ufficiali dell'Aston Villa a Villa Park e al Bullring.