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Cristiano Ronaldo attore e produttore: il portoghese è pronto al debutto in una serie tv. Di cosa si tratta

La fiction sarà dedicata al calcio britannico e parlerà della storia immaginaria di un potente procuratore
2 min

Cristiano Ronaldo si prepara a debuttare anche nel mondo delle serie televisive. Il fuoriclasse portoghese sarà infatti tra i produttori esecutivi e comparirà nel cast di Day 1s, una nuova produzione dedicata al calcio britannico le cui riprese sono già iniziate. Secondo le indiscrezioni del Sun, nella serie dovrebbe apparire anche Thierry Henry, storico rivale di CR7 ai tempi della Premier League.

Il progetto della serie tv: "Cristiano Ronaldo si cimenterà in una serie drammatica"

Il progetto, che racconta la storia immaginaria del potente procuratore Stanley Dalton, interpretato dall'attore Damian Lewis, avrebbe già attirato l'interesse delle principali piattaforme di streaming: "È probabile che si scateni una guerra di offerte tra le piattaforme di streaming", ha rivelato una fonte vicina alla produzione. "L'alto livello delle personalità coinvolte, per non parlare del cast, fa sì che si tratti di un progetto prestigioso, sebbene sorprendente per Ronaldo, che si cimenta per la prima volta in un film drammatico".

"La serie vanta nomi di spicco nel cast"

L'idea della serie è nata da Darren Dein, agente che rappresenta proprio Henry, e punta a sfruttare il crescente interesse internazionale verso il calcio inglese: "Dopo i Mondiali, c'è un rinnovato interesse internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, per il calcio britannico", ha aggiunto la stessa fonte. "È un genere che sta crescendo da tempo grazie a serie come Ted Lasso. Ma questa non è una sitcom. È senza dubbio un dramma, con alcuni elementi comici, e vanta nomi di spicco nel cast".

 

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