Sequestrati 400 chili di cocaina: sui panetti stampato il volto di Haaland

Oltre 400 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia ecuadoriana al confine con la Colombia. La droga era suddivisa in centinaia di pacchetti di colore verde, tutti contrassegnati da un adesivo raffigurante Erling Haaland. A trasportare il carico era un camion guidato da una donna in possesso di documenti colombiani, che è stata arrestata.