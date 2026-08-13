Sequestrati 400 chili di cocaina: sui panetti stampato il volto di Haaland
Oltre 400 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia ecuadoriana al confine con la Colombia. La droga era suddivisa in centinaia di pacchetti di colore verde, tutti contrassegnati da un adesivo raffigurante Erling Haaland. A trasportare il carico era un camion guidato da una donna in possesso di documenti colombiani, che è stata arrestata.
Sequestrati 400 chili di cocaina con sopra la faccia di Haaland
L'utilizzo di immagini, simboli e nomi di personaggi famosi per contraddistinguere i carichi di droga è una pratica già nota alle forze dell'ordine. Nel 2017, ad esempio, in Perù furono scoperti pacchetti di cocaina con l'immagine di Lionel Messi. Al momento, però, la polizia ecuadoriana non ha chiarito il significato dell'immagine di Haaland né se possa essere collegata a uno specifico gruppo criminale.
L'estate di Haaland
Haaland, intanto, si appresta a cominciare la nuova stagione di Premier League con il Manchester City dopo il Mondiale con la Norvegia condito da ben 7 gol in 5 presenze. Dopo l'eliminazione ai quarti di finale contro l'Inghilterra, l'attaccante norvegese si è goduto le meritate vacanze, partecipando anche al matrimonio di Donnarumma, suo compagno di squadra ai Citizens.
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