Liverpool, arriva Bezos per una nuova vìsione del futuro

Alla fine ce l'ha fatta Bezos. Il padrone di Amazon aveva già manifestato il suo interesse per il Liverpool e dalle parole è passato ai fatti, anche se inizialmente in maniera molto ponderata, tenendo sulle spine i fans dei Reds: nuovi investimenti per una nuova visione del futuro dalle parti di Anfield Road.

Da Bathia a Bezos, passando per FSG Il Fenway Sports Group (FSG), società globale attiva nei settori dello sport, dei media, dell'intrattenimento e del settore immobiliare, ha annunciato oggi, 14 agosto, di aver raggiunto un accordo definitivo per la cessione di una quota di minoranza del Liverpool FC a 1892 Holdings, un consorzio guidato e gestito da Amit Bhatia, con investimenti da parte dello stess Bhatia e dei Mittal Family Trusts, K5 Sports, con Jeff Bezos come investitore principale del fondo K5 Sports, e EE Capital, il family office di Elaine ed Eduardo Saverin. Questo investimento strategico supporta le ambizioni di crescita a lungo termine del Liverpool FC, riunendo esperti provenienti da tutto il mondo del business, della tecnologia e degli investimenti.