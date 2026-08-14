Liverpool, arriva Bezos per una nuova vìsione del futuro
Il fondatore di Amazon entra ufficialmente nella proprietà dei Reds attraverso l'ennesimo reset societario
Alla fine ce l'ha fatta Bezos. Il padrone di Amazon aveva già manifestato il suo interesse per il Liverpool e dalle parole è passato ai fatti, anche se inizialmente in maniera molto ponderata, tenendo sulle spine i fans dei Reds: nuovi investimenti per una nuova visione del futuro dalle parti di Anfield Road.
Da Bathia a Bezos, passando per FSGIl Fenway Sports Group (FSG), società globale attiva nei settori dello sport, dei media, dell'intrattenimento e del settore immobiliare, ha annunciato oggi, 14 agosto, di aver raggiunto un accordo definitivo per la cessione di una quota di minoranza del Liverpool FC a 1892 Holdings, un consorzio guidato e gestito da Amit Bhatia, con investimenti da parte dello stess Bhatia e dei Mittal Family Trusts, K5 Sports, con Jeff Bezos come investitore principale del fondo K5 Sports, e EE Capital, il family office di Elaine ed Eduardo Saverin. Questo investimento strategico supporta le ambizioni di crescita a lungo termine del Liverpool FC, riunendo esperti provenienti da tutto il mondo del business, della tecnologia e degli investimenti.
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