Arsenal-Manchester City diretta Community Shield: segui la sfida di Cardiff LIVE

In Inghilterra si alza il sipario sulla nuova stagione e come da tradizione il primo atto è quello dell'assegnazione del Community Shield, che vedrà affrontarsi l'Arsenal vincitore della Premier League ed il Manchester City detentore della FA Cup. Sfida nella sfida quella tra i due allievi di Pep Guardiola, che si è preso un anno sabbatico lasciando il calcio inglese in buone mani: quelle di Arteta e Maresca. Lo spagnolo ha plasmato i gunners nel corso degli anni, riuscendo finalmente a coronare il bel lavoro portato avanti dalle parti dell'Emirates, l'italiano è invece alla prima stagione sulla panchina del City, dopo la poco felice parentesi con il Chelsea, ma le sue qualità le ha già messe in mostra. Fischio d'inizio alle 16 italiane al Principality Stadium di Cardiff. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.