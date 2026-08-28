Manchester City, doppia coppia e poker in casa del Crystal Palace

Premier League, la classifica

Poker City con Haaland e Cherki

Al Selhurst Park va in scena una partita con poco tatticismo, che vede subito protagonisti i due portieri. Al 2' è Donnarumma a salvare il Manchester City, togliendo dall'angolino basso la conclusione di Nketiah, mentre al 7' è il turno di Henderson, che risponde alla conclusione dalla distanza di Henderson. Al 17' il vantaggio ospite, con Haaland, che decolla sul cross di Semenyo e incorna imparabilmente all'incrocio. Il Crystal Palace accusa il colpo e impiega qualche minuto per riorganizzarsi, ma al 33' sfiora il pari con il colpo di testa di Larsen, che finisce di poco a lato. Stesso copione al 35', stavolta è Mitchell a staccare bene, ma a concludere decisamente fuori misura. La squadra di Maresca si limita a controllare, ma in pieno recupero sfiora il raddoppio con Cherki, che calcia a botta sicura, ma trova la grande risposta di Henderson.

Nel secondo tempo, il primo squillo è ancora di Nketiah, che stavolta manda di poco a lato, ma al 54' arriva il raddoppio del City con una bella azione personale di Cherki. Potrebbe essere il colpo del ko per il Crystal Palace, che però torna praticamente subito in partita grazie alla sfortunata autorete di Donnarumma, sulla punizione di Pino che si stampa sulla traversa e rimbalza sul portiere italiano prima di terminare in rete. Le speranze di rimonta dei padroni di casa però durano appena cinque minuti, perché un attimo prima dello scoccare dell'ora di gioco è nuovamente Cherki a inventarsi la giocata del 3-1 con una conclusione improvvisa e violentissima. Nel finale c'è ancora gloria per Haaland, che sull'assist di Foden non sbaglia e firma il definitivo 4-1.

Crystal Palace-Manchester City 1-4: cronaca, tabellino e statistiche