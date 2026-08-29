Premier League, Liverpool frenato anche dal Nottingham: l'ex Bologna Ndoye fa tremare Anfield
ROMA - Dopo il largo successo ottenuto dal Manchester City di Maresca (poker in casa del Crystal Palace) prosegue il programma della 2ª giornata della Premier League e ad aprire le danze oggi (sabato 29 agosto) è stato il Liverpool di Iraola, che era reduce dal rocambolesco pareggio di Newcastle e ha fatto il suo debutto tra le mura amiche di Anfield Road.
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Liverpool, un altro pareggio in Premier League
Non è stata una giornata da ricordare a Liverpool. I Reds, infatti, hanno centrato un altro pareggio, sempre per 2-2, stavolta contro il Nottingham. L'ex Bologna Ndoye ha gelato Anfield Road realizzando il gol del vantaggio in diagonale. Isak ha pareggiato i conti al 60' a porta vuota, ma dieci minuti dopo gli ospiti sono tornati davanti grazie al rigore trasformato da Gibbs-White. A nove minuti dalla fine, Munoz, con un botta violenta che è finita sotto la traversa, è riuscito ad evitare una sconfitta che sarebbe stata difficile da mandare giù.
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