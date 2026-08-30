Premier League, il Chelsea cala il poker contro il Brighton

ROMA - Si chiude con le cinque partite in calendario oggi (domenica 30 agosto) il programma della 2ª giornata della Premier League , che ieri ha visto il Liverpool frenato per la seconda volta sul pari e il Tottenham del tecnico italiano Roberto De Zerbi incassare il secondo ko consecutivo sotto gli occhi del ct azzurro Roberto Mancini e di quello brasiliano Carlo Ancelotti, presenti in tribuna per il match contro il Newcastle . La partità che concluderà questo turno sarà Manchester United-Ipswich, posticipo delle ore 18:30 a Old Trafford .

Premier League, la classifica aggiornata

Manchester United-Ipswich (ore 18:30): segui la partita in diretta

Poker Chelsea sul Brighton

Esame Brighton superato a pieni voti per il Chelsea di Xabi Alonso, che dopo il successo al debutto contro il Fulham e la vittoria in Carabao sul Luton Town, trova il terzo successo consecutivo e contro una rivale di livello, che veniva da quattro scontri diretti vinti contro i Blues. A Stamford Bridge finisce 4-3 dopo un match al di là del risultato finale dominato dai padroni di casa, che ipotecano il successo in poco più di mezz'ora: al 4' la sblocca Lavia, al 14' raddoppia l'ex laziale Pedro Neto e al 32' è Joao Pedro a firmare il 3-0. Poi è lo stesso Joao Pedro, con una sfortunata autorete a rimettere in corsa gli annichiliti ospiti, dopo che Yalcouye aveva accorciato le distanze. Ristabilite, definitivamente, dal solito Palmer al 74'. Allo scadere dei sei minuti di recupero il Brighton trova anche il gol, del 3-4, con Gross, ma vale solo per gli almanacchi.

Chelsea-Brighton 4-3: cronaca, statistiche e tabellino

Risultati, tabellini e calendario

Il Leeds riagguanta il Brentford

Occasione di restare a punteggio pieno sciupata dal Brentford, che non riesce ad andare olter l'1-1 in casa del Leeds. Eppure a portarsi in vantaggio a Elland Road erano stati proprio i padroni di casa, poco prima dell'intervallo, con Schade. Nella ripresa però non arriva il gol del raddoppio e i padroni di casa trovano il pari al 79' con Calvert-Lewin.

Nell'altro match pomeridiano della domenica di Premier League, prima vittoria in campionato per il Sunderland, che allo Stadium of Light si impone per 1-0 sul Fuham grazie al gol vincente di Isidor a un quarto d'ora dal termine.

Leeds-Brentford 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Sunderland-Fulham 1-0: cronaca, statistiche e tabellino