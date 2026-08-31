L'Arsenal vince ancora: Saka decisivo. Aston Villa ko

I campioni d'Inghilterra in carica conquistano la seconda vittoria in campionato grazie al gol dell'inglese. Emery cade un'altra volta

2 min

Pubblicato il 31.08.2026, 22:57

ArsenalAston VillaPremier League

Si chiude la seconda giornata del campionato di Premier League. Dopo le goleade del Manchester United e del Chelsea, risponde all'appello anche l'Arsenal. I Gunners, in trasferta a Birmingham, non sbagliano contro l'Aston Villa e battono la squadra di Emery per 1-0. Decisivo il gol nella ripresa di Saka, il secondo in stagione dopo quello segnato all'esordio contro il Coventry. A una settimana dall'inizio della Champions League, l'Aston Villa cade ancora dopo la brutta sconfitta all'esordio contro il Brighton. 

 

Community Shield, trionfo Arsenal: la gioia dei Gunners
Guarda la gallery

Saka decisivo in Aston Villa-Arsenal

Poche le emozioni nella prima frazione di gioco. La squadra di Arteta mantiene il pallino del gioco per gran parte dei primi 45 minuti ma non riesce a mettere in difficoltà la difesa dell'Aston Villa. La partita si accende attorno all'ora di gioco, quando viene revocato un rigore, inizialmente concesso per l'intervento di Maatsen ai danni di Saka, ritenuto però fuori dall'area. Passano quattro minuti e l'inglese trova la rete del vantaggio: ottima combinazione tra Eze e Calafiori che liberano Saka in area, di prima intenzione da posizione ravvicinata la mette alle spalle di Suzuki, all'esordio con l'Aston Villa. Nonostante il vantaggio, l'Arsenal continua comunque ad attacare sfiorando il secondo gol con Guimaraes e Havertz.

 

Tutte le news
Premier League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS