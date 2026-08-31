L'Arsenal vince ancora: Saka decisivo. Aston Villa ko

Si chiude la seconda giornata del campionato di Premier League. Dopo le goleade del Manchester United e del Chelsea , risponde all'appello anche l'Arsenal . I Gunners, in trasferta a Birmingham, non sbagliano contro l' Aston Villa e battono la squadra di Emery per 1-0. Decisivo il gol nella ripresa di Saka , il secondo in stagione dopo quello segnato all'esordio contro il Coventry. A una settimana dall'inizio della Champions League, l'Aston Villa cade ancora dopo la brutta sconfitta all'esordio contro il Brighton.

Saka decisivo in Aston Villa-Arsenal

Poche le emozioni nella prima frazione di gioco. La squadra di Arteta mantiene il pallino del gioco per gran parte dei primi 45 minuti ma non riesce a mettere in difficoltà la difesa dell'Aston Villa. La partita si accende attorno all'ora di gioco, quando viene revocato un rigore, inizialmente concesso per l'intervento di Maatsen ai danni di Saka, ritenuto però fuori dall'area. Passano quattro minuti e l'inglese trova la rete del vantaggio: ottima combinazione tra Eze e Calafiori che liberano Saka in area, di prima intenzione da posizione ravvicinata la mette alle spalle di Suzuki, all'esordio con l'Aston Villa. Nonostante il vantaggio, l'Arsenal continua comunque ad attacare sfiorando il secondo gol con Guimaraes e Havertz.