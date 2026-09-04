La Premier investe come nessuno, ma c'è davvero il rischio fallimento? Le analisi e tutte le risposte

Il mercato estivo appena concluso conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, lo strapotere economico della Premier sugli altri campionati europei ma potrebbe anche contenere il germe del suo declino. L’osservazione sembra paradossale ma i segnali che arrivano da oltre Manica sono preoccupati e preoccupanti. Secondo Football Benchmark, il mercato delle Big Five si è chiuso con 7,4 miliardi di “investimento” , di cui la Premier ha sostenuto il 55%, con un saldo negativo tra acquisti e cessioni ( 1,6 miliardi ) pari da solo a quello dei cinque campionati messi insieme. Gli altri quattro campionati hanno fatto pari : l’attivo della Ligue 1, sempre più specializzata nella formazione del talento, compensa i rossi di Liga e Serie A, con la Bundesliga in equilibrio.

Premier a rischio default: cosa può succedere al calcio inglese

Dalla Premier vengono anche otto dei dieci club più spendaccioni d’Europa - gli estranei sono Real e Barcellona - con la neopromossa Ipswich Town nona, davanti a Bayern, Psg e a tutte le italiane. Eppure, l’impero del calcio inglese su cui non tramonta mai il sole sta forse generando la propria distruzione, perché il risultato economico di un’azienda - cioè la somma algebrica di costi e ricavi - è una cosa e la sua finanza, cioè la cassa che produce o consuma, un’altra. E proprio dall’Inghilterra arrivano gli scricchiolii. Un’analisi di Miguel Delaney sull’Independent osserva come buona parte dei miliardi spesi non passi di mano, ma venga rinviata al futuro, con un allungamento delle condizioni di pagamento e la conseguente formazione di debito. Liquidità virtuale, che lascia scoperti molti angoli: le spese correnti - stipendi ricchissimi, commissioni ai procuratori - comportano uscite di cassa maledettamente reali che perfino i lucrosi diritti tv faticano a coprire.

Per colmare la differenza i club ricorrono sempre più al private credit i cui player, soprattutto americani, si sono gettati da tempo a capofitto sull’opportunità di business, attratti dalla prevedibilità dei flussi di cassa generati da stadi, sponsor e diritti: nomi come Apollo Management e Ares Capital sono ormai diventati familiari anche ai tifosi. Ma il capitale opportunistico è volatile per natura e lo scenario mondiale non è rassicurante: il rialzo dei tassi e l’enorme assorbimento di risorse verso l’IA espongono il mercato del credito alle correnti. Una nuova crisi di liquidità, evento che le economie globali registrano periodicamente, lascerebbe molti club esposti in modo letale.

Premier League, un circuito chiuso

C’è poi un altro motivo di preoccupazione. Per le dimensioni raggiunte e per una capacità di spesa che solo pochi superclub globali eguagliano, la Premier è diventata un circuito chiuso: poiché solo i suoi club sostengono certi acquisti, i giocatori passano di mano entro i confini della lega, come nel trasferimento record di Enzo Fernandez dal Chelsea al City per 145 milioni. Ma le barriere all’entrata hanno effetti collaterali: i ricavi di un club diventano i debiti dell’altro, in modo incrociato. Un meccanismo così perverso, che gonfia i ricavi producendone di immaginari a fronte di costi reali, non contribuisce a formare patrimonio ma debito, assottigliando la piramide rovesciata su cui poggia il palazzo. È presto per dire se la Premier finirà per soffocarsi da sola, schiacciata dall’ingordigia dei suoi club e dalla potenza degli incentivi economici. Ma il rischio è reale.