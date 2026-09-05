Il Manchester City batte il Coventry e resta in vetta, primo punto per il Tottenham di De Zerbi

Le squadra di Maresca vince in casa con un gol di Haaland (1-0) mentre gli 'Spurs', con Tonali titolare, pareggiano a Nottingham (0-0). Ora tocca all'Aston Villa

4 min

Pubblicato il 05.09.2026, 18:05

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ROMA - Archiviato l'anticipo di ieri con la prima vittoria conquistata dal Liverpool di Iraola (0-2 a Ipswich), il programma della terza giornata di Premier League è proseguito oggi (sabato 5 settembre) con altre partite ricche di emozioni.

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Haaland tiene il City in vetta, primo punto per De Zerbi

Basta un gol di Haaland (26') al Manchester City di Enzo Maresca e del portiere azzurro Donnarumma per sbrigare la pratica Coventry (1-0) tra le mura amiche dell'Etihad Stadium, dove ha debuttato Enzo Fernandez (arrivato dal Chelsea per 146 milioni di euro) che ha così festeggiato con i suoi nuovi compagni la terza vittoria di fila e la vetta a punteggio pieno. Festa ancora rinviata invece per il Tottenham dell'altro tecnico italiano Roberto De Zerbi che, con gli azzurri Tonali e Udogie titolari, non è riuscito ad andare al di là dello 0-0 sul campo del Nottingham Forest (ancora out per infortunio l'ex juventino Savona) ma ha almeno mosso la classifica dopo i due ko incassati in casa del Brentford al debutto e poi con il Newcastle.

Manchester City-Coventry 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

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