Il Manchester City batte il Coventry e resta in vetta, primo punto per il Tottenham di De Zerbi
ROMA - Archiviato l'anticipo di ieri con la prima vittoria conquistata dal Liverpool di Iraola (0-2 a Ipswich), il programma della terza giornata di Premier League è proseguito oggi (sabato 5 settembre) con altre partite ricche di emozioni.
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Haaland tiene il City in vetta, primo punto per De Zerbi
Basta un gol di Haaland (26') al Manchester City di Enzo Maresca e del portiere azzurro Donnarumma per sbrigare la pratica Coventry (1-0) tra le mura amiche dell'Etihad Stadium, dove ha debuttato Enzo Fernandez (arrivato dal Chelsea per 146 milioni di euro) che ha così festeggiato con i suoi nuovi compagni la terza vittoria di fila e la vetta a punteggio pieno. Festa ancora rinviata invece per il Tottenham dell'altro tecnico italiano Roberto De Zerbi che, con gli azzurri Tonali e Udogie titolari, non è riuscito ad andare al di là dello 0-0 sul campo del Nottingham Forest (ancora out per infortunio l'ex juventino Savona) ma ha almeno mosso la classifica dopo i due ko incassati in casa del Brentford al debutto e poi con il Newcastle.
Manchester City-Coventry 1-0: cronaca, statistiche e tabellino
Nottingham Forest-Tottenham 0-0: cronaca, statistiche e tabellino
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