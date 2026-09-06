Premier League, Maitland-Niles pesca il jolly e l'Everton riacciuffa il Manchester United

La domenica della 3ª giornata di Premier League presenta in calendario due 'classiche' del calcio inglese come Everton-Manchester United e Arsenal-Chelsea . Nel primo pomeriggio la sfida dell'Hill Dickinson Stadium e, a seguire, il derby di Londra Nord dell'Emirates.

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L'ex Roma Maitland-Niles pesca il jolly

A Liverpool la sfida tra Everton e Manchester United si gioca sul filo dell'equilibrio e non concede sprazzi di gran gioco in un primo tempo caratterizzato dalla traversa centrata da Bruno Fernandes in apertura e dalla doppia occasione per i padroni di casa in chiusura di frazione con Barry e Branthwaite.

In apertura di ripresa la svolta del match, grazie a Mbeumo, che dopo neanche un minuto dalla ripresa del gioco cerca e trova il jolly dalla distanza, per il vantaggio dei Red Devils. L'Everton non sembra reagire, ma all'83' il nuovo entrato Hacney inventa l'assist che George trasforma nell'insperato pari. Pari che però non regge, perché la replica del Manchester United è rabbiosa e Sesko all'88' incorna in rete il cross di Shaw per il gol del 2-1. Sembra fatta ormai per gli ospiti, ma i toffees hanno un ultimo sussulto e l'ex romanista Maitland-Niles al 96' trova il gol della vita, con la conclusione dell'Ave Maria, che si insacca nel sette e regala il 2-2 all'Everton.

Everton-Manchester United 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Arsenal-Chelsea, chi vince aggancia il City

A partire dalle 17:30, all'Emirates Stadium, il derby londinese tra Arsenal e Chelsea, che vede due squadre lanciatissime e ancora imbattute tra campionato e coppa. Chi vince tra le squadre di Arteta e Xabi Alonso può agganciare in vetta il Manchester City di Maresca.

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