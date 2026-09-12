Premier League, Chelsea salvato da Joao Pedro. Liverpool senza gol, cade l'Aston Villa    

Cinque partite, tre pareggi e due colpi esterni. La quarta giornata della Premier League si apre all'insegna dell'equilibrio. Il Chelsea, infatti, non è riuscito ad andare oltre il 2-2 contro la sorpresa Hull, adesso con un bottino di 8 punti in graduatoria. Belloumi cancella il vantaggio dei Blues (a segno Rogers) già alla fine del primo tempo, ma nella ripresa Joao Pedro realizza la rete del pari con una fucilata di sinistro che finisce poco sotto la traversa. Era un tiro imparabile. Sono comunque due punti persi per i londinesi, adesso a quota 7 punti in classifica, che segnano tanto e subisco troppo (10 gol fatti e 9 subiti in 360').