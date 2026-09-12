Premier League, Chelsea salvato da Joao Pedro. Liverpool senza gol, cade l'Aston Villa
Cinque partite, tre pareggi e due colpi esterni. La quarta giornata della Premier League si apre all'insegna dell'equilibrio. Il Chelsea, infatti, non è riuscito ad andare oltre il 2-2 contro la sorpresa Hull, adesso con un bottino di 8 punti in graduatoria. Belloumi cancella il vantaggio dei Blues (a segno Rogers) già alla fine del primo tempo, ma nella ripresa Joao Pedro realizza la rete del pari con una fucilata di sinistro che finisce poco sotto la traversa. Era un tiro imparabile. Sono comunque due punti persi per i londinesi, adesso a quota 7 punti in classifica, che segnano tanto e subisco troppo (10 gol fatti e 9 subiti in 360').
Chelsea-Hull 2-2: cronaca, tabellino e statistiche
Liverpool a secco, Aston Villa ko
L'Aston Villa è stato sorpreso in casa dal Nottingham, che si è imposto per 2-1. Succede tutto nel secondo tempo, prima con il botta e risposta tra Delap e Alysson e poi con il gol decisivo di Igor Jesus a due minuti dalla fine. Delude il Liverpool, incapace di segnare ad Anfield: termina 0-0 la sfida contro il Fulham. Festa grande per l'Ipswich che si impone per 3-2 nella tana del Crystal Palace: fa la differenza la rete di Flemming sui titoli di coda. Si dividono invece la posta in palio Bournemouth e Brentford: 2-2 il punteggio che entra nell'almanacco.
Liverpool-Fulham 0-0: cronaca, tabellino e statistiche
Aston Villa-Nottingham 1-2: cronaca, tabellino e statistiche
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