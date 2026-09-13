Haaland affonda lo United e decide il derby di Manchester: il City aggancia l'Arsenal in vetta

ROMA - Prosegue il programma della 4ª giornata della Premier League e dopo le gare di ieri, quando sono scesi in campo (vincendo) anche i campioni in carica dell' Arsenal , il più atteso dei due match in programma oggi (domenica 13 settembre) era senza dubbio il derby di Manchester .

Premier League: la classifica aggiornata

Haaland decide il derby di Manchester

A Old Trafford fa festa il City, che vince il 199° derby di Manchester in casa dello United e resta a punteggio pieno, agganciando in vetta l'Arsenal a quota 12 punti. Eppure le cose non si erano messe bene per la squadra di Maresca, rimasta in dieci a metà del primo tempo per l'espusione di Foden, che reagisce in maniera scomposta alla scorrettezza di Bruno Fernandes. La squadra di Carrick però non riesce a sfruttare la superiorità numerica, anche per pura sfortuna, visti i clamorosi legni colti da Rashford e Mainoo a Donnarumma battuto, prima che il solito Haaland chiuda in rete una splendida azione corale del City, firmando il gol partita.

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Manita Brighton al Coventry: Hurzeler umilia Lampard

Oltre all'attesa sfida di Old Trafford è andata in scena anche quella tra Coventry e Brighton. Prova di forza degli ospiti che hanno annichilito i padroni di casa, allenati da Frank Lampard, con un pesante 5-0. Kostoulas sblocca la gara al 36', Yalcouye raddoppia al 51', poi i Sky Blues restano pure in dieci (rosso all'ex Forest Awoniyi) e i Seagulls dilagano con Gross su rigore (70'), Dunk (83') e Ayari (94'). Il Brighton aggancia così il Chelsea a quota 7; resta ultimo invece il Coventry, unica squadra ancora a zero punti e, assieme al Tottenham di De Zerbi, a non aver ancora segnato un gol nelle prime cinque giornate.

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