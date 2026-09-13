Dove vedere Manchester United-Manchester City in tv? Sky o Dazn, l'orario del derby

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla stracittadina che metterà di fronte Michael Carrick ed Enzo Maresca

2 min

Pubblicato il 13.09.2026, 11:12

Premier LeagueManchester UnitedManchester City

Old Trafford si prepara ad ospitare il sentitissimo derby di Manchester. In occasione della quarta giornata della Premier League, il City di Enzo Maresca fa visita allo United di Michael Carrick. I Citizens arrivano dalla vittoria esterna contro il Porto all'esordio in Champions League, mentre i Red Devils sono reduci dal 2-2 di Liverpool con l'Everton.

Manchester United-Manchester City, l'orario del derby

L'attesissima sfida tra Manchester United e Manchester City andrà in scena oggi, domenica 13 settembre, alle ore 17:30 nella splendida cornice di Old Trafford. L'arbitro del derby sarà Michael Oliver, reduce dalla direzione di Real Madrid-Inter in Champions League.

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Dove vedere il derby di Manchester in diretta tv

Il derby di Manchester sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Manchester United-Manchester City, dove vedere il derby in streaming

Il big match di giornata sarà visibile live streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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