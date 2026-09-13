Dove vedere Manchester United-Manchester City in tv? Sky o Dazn, l'orario del derby

L'attesissima sfida tra Manchester United e Manchester City andrà in scena oggi, domenica 13 settembre, alle ore 17:30 nella splendida cornice di Old Trafford. L'arbitro del derby sarà Michael Oliver, reduce dalla direzione di Real Madrid-Inter in Champions League .

Dove vedere il derby di Manchester in diretta tv

Il derby di Manchester sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Manchester United-Manchester City, dove vedere il derby in streaming

Il big match di giornata sarà visibile live streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.