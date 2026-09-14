Il Leeds di Okafor travolge il Newcastle nel posticipo di Premier League: a Elland Road finisce 4-1

LEEDS (INGHILTERRA) - C'erano due squadre imbattute di fronte nel posticipo che ha chiuso il programma della quarta giornata della Premier League e fare festa è stato il Leeds, capace di travolgere tra le mura amiche il Newcastle (4-1): Una vittoria pesante per Daniel Farke, tecnico tedesco dei padroni di casa che vince così il 'derby' con il collega e connazionale Matthias Jaissle (al primo ko in campionato) e aggancia l'Hull City terzo in classifica (a -4 dall'Arsenal campione d'Inghilterra e al Manchester City, capolista in condominio a punteggio pieno).