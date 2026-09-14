Il Leeds di Okafor travolge il Newcastle nel posticipo di Premier League: a Elland Road finisce 4-1
LEEDS (INGHILTERRA) - C'erano due squadre imbattute di fronte nel posticipo che ha chiuso il programma della quarta giornata della Premier League e fare festa è stato il Leeds, capace di travolgere tra le mura amiche il Newcastle (4-1): Una vittoria pesante per Daniel Farke, tecnico tedesco dei padroni di casa che vince così il 'derby' con il collega e connazionale Matthias Jaissle (al primo ko in campionato) e aggancia l'Hull City terzo in classifica (a -4 dall'Arsenal campione d'Inghilterra e al Manchester City, capolista in condominio a punteggio pieno).
Leeds-Newcastle 4-1: cronaca, statistiche e tabellino
Il Leeds travolge il Newcastle, a segno Okafor
Inizia subito male la serata di Elland Road per gli ospiti, che perdono presto per infortunio il centrocampista Nico (dentro Steur al 19') e al 32' vanno sotto per un autogol di Miley (su conclusione del giapponese Tanaka). Reazione? Nessuna, con il Leeds che raddoppia praticamente subito con Bogle (34') e segna ancora con Calvert-Lewin a un passo dall'intervallo (45+1'). Nella ripresa Jaissle prova allora a scuotere il suo Newcastle con un triplo cambio (dentro Toure, Willock e Livramento al 58'), ma le già minime speranze di rimonta vanno definitivamente in fumo quando l'ex milanista ed ex napoletano Okafor cala il poker (59'), facendo scorrere con largo anticipo i titoli di coda. A poco serve poi la rete firmata nel finale per gli ospiti da Touré (90'): finisce 4-1 per il Leeds, che impone il primo stop in campionato al Newcastle (fermo a quota 5 punti) e lo stacca di tre lunghezze in classifica.
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