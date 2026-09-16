Schuurs sente aria di casa: "Contro la Juve sarà come un derby"

"Sarà come un derby"

Approdato in granata nel 2022, Schuurs parte 'dal basso', ma finisce per conquistarsi una maglia da titolare nell'undici di Juric. Confermata ai nastri di partenza della stagione successiva, fino a quando, il 21 ottobre 2023, nel corso della sfida con l'Inter, si rompe il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio serio, ma purtroppo ormai piuttosto comune e che però terrà Peer lontano dai campi da gioco per lunghi tre anni, fino alla rescissione nel febbraio 2026. La 'pelle' granata però gli è rimasta addosso e alla vigilia del match con la squadra di Spalletti, non lo nasconde: "Sono contento di essere tornato qui, per me è una partita speciale e voglio vincerla. Ho sentito tanti miei ex compagni e anche i componenti dello staff e ho provato le stesse sensazioni di quando torni a casa: l'albergo dove stiamo è vicino a dove abitavo e sono stato qui quattro anni, ma ora penso soltanto a giocare questa partita, sono pronto per il mio derby".