Dopo l' uscita di scena del Tottenham , eliminato dal Liverpool, un'altra big inglese saluta in anticipo la Carabao Cup : il Manchester United di Carrick, sbattuto fuori dal Brighton in maniera clamorosa. È l'eliminazione dei Red Devils il dato più importante dei sedicesimi di finale di Efl Cup , che vedono comunque anche l'impresa del Fleetwood , qualificato per gli ottavi di finale , dopo aver fatto fuori lo Sheffield Utd. A passare il turno anche Everton e Aston Villa .

Manchester United, che harakiri a Old Trafford

Dopo un derby perso immeritatamente, il Manchester United si era presentato caricatissimo al turno di Carabao Cup, con l'intenzione di fare un sol boccone dei rivali già nel primo tempo. Detto, fatto per la squadra di Carrick, che segna con Lacey e Mount. La rete allo scadere del primo tempo di Kostoulas riapre però la partita, che nella ripresa viene ribaltata dalle reti di Gross e De Cuyper. Red Devils a casa, passa il Brighton.

Manchester United-Brighton 2-3: cronaca, tabellino e statistiche

Ok Everton e Aston Villa, impresa Fleetwood

A volare agli ottavi di finale di Carabao sono anche l'Everton, che con un gol di Alcaraz elimina il Wolverhampton, l'Aston Villa, che passa 3-1 sul campo del Coventry con l'ex romanista Abraham gran protagonista con una doppietta, ed il piccolo Fleetwood, formazione di quarta serie, che butta fuori lo Sheffield United.

Everton-Wolves 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Coventry-Aston Villa 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Fleetwood-Sheffield Utd 1-0: cronaca, tabellino e statistiche