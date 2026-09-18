Il Chelsea crolla sotto i colpi del Brentford: Maresca sconfitto 3-0

La quinta giornata di Premier si è aperta con la sfida tra Brentford e Chelsea: un match equilibrato e ricco di emozioni, che si è concluso con il successo degli padroni di casa. Una vittoria che ha permesso al Brentford di raggiungere quota 9 punti e di portarsi momentaneamente al terzo posto, davanti a Leeds, Hull City e Brighton. Il Chelsea resta invece fermo a sette punti.