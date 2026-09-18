Il Chelsea crolla sotto i colpi del Brentford: Maresca sconfitto 3-0
La quinta giornata di Premier si è aperta con la sfida tra Brentford e Chelsea: un match equilibrato e ricco di emozioni, che si è concluso con il successo degli padroni di casa. Una vittoria che ha permesso al Brentford di raggiungere quota 9 punti e di portarsi momentaneamente al terzo posto, davanti a Leeds, Hull City e Brighton. Il Chelsea resta invece fermo a sette punti.
Brentford-Chelsea, tabellino e statistiche
Il Brentford attacca, il Chelsea non punge
Primo tempo equilibrato, con maggior possesso palla dei padroni di casa, capaci di spingere sull'acceleratore e creare le occasioni miglioi: prima Thiago, poi Yarmoliuk e infine Keane Lewis-Potter sfiorano il vantaggio (nella terza occasione il tentativo del terzino sinistro viene respinto miracolosamente dal portiere del Chelsea Emiliano Martinez), mentre gli uomini di Maresca si rendono pericolosi solo con un tentativo di Pedro Neto.
Tris devastante del Brentford
Nella ripresa la partita si sblocca: al 61' Anthony porta in vantaggio il Brentford con un perfetto colpo di testa dopo un assist di Schuster; il Chelsea si getta all'attacco ma si scopre: in una delle ripartenze create, i padroni di casa trovano il raddoppio, grazie ad una conclusione di Igor Thiago. Per il Chelsea è il colpo del ko: gli uomini di Maresca tentano disordinatamente di attaccare, ma concedono ulteriori spazi agli avversari: in pieno recupero arriva anche il terzo centro dei padroni di casa, firmato da Fabio Carvalho.
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