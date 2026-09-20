Il Manchester City resta in vetta a punteggio pieno. Colpo esterno del Liverpool

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City non spreca l'occasione di restare solo in vetta a punteggio pieno dopo la sconfitta dell'Arsenal in casa del Brighton e pur soffrendo, come sempre contro la bestia nera Sunderland , porta a casa un altro successo. La squadra di Maresca si conferma più interessata ad attaccare la porta avversaria, che a difendere la propria, così il primo tempo con il Black Cats si trasforma in un'altalena: segna subito Enzo Fernandez , poi Cherki e Semenyo due volte, con Brobbey a rispondere ogni volta, fino alla rete decisiva, firmata da Haaland , che mai aveva segnato al Sunderland.

Manchester City-Sunderland 5-3: cronaca, tabellino e statistiche

Bournemouth-Liverpool

Continua la risalita del Liverpool, che dopo un avvio stentato pare aver recepito le indicazioni del nuovo tecnico Iraola, che oggi avrà in parte sofferto per il successo in casa del 'suo' Bournemouth. Una vittoria di misura quella dei Reds, che nel primo tempo hanno visto le streghe, finendo per ringraziare Alisson, autore di almeno tre interventi decisivi. Nella ripresa, intorno allo scoccare dell'ora di gioco, la rete di Isak, che sgretola le certezze dei padroni di casa e regala al Liverpool tre punti pesanti in classifica.

Bournemouth-Liverpool 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Leeds-Palace finisce senza reti

Finisce senza reti a Elland Road tra Leeds e Crystal Palace in un match che avrebbe potuto lanciare i padroni di casa in alta classifica. È invece uscito fuori un pari giusto, al netto di una gara giocata a viso aperto e che sorprende non abbia regalato marcature. Leeds che resta imbattuto in questo avvio di Premier.

Leeds United-Crystal Palace 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Fulham-Manchester United a chiudere il programma

L'ultimo match di giornata e che manderà in pausa anche la Premier League per le prossime tre settimane, si disputerà al Craven Cottage, tra i padroni di casa del Fulham, fanalino di coda con un solo punto, e il Manchester United, che ha l'assoluta necessità di dare una sterzata alla sua classifica. Fischio d'inizio alle 17:30.

Fulham-Manchester Utd: la diretta del match