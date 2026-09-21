Clamoroso Xhaka: "Rischia il carcere per un falso certificato di vaccinazione contro il covid"

Xhaka: "Oggi mi rendo conto che non è stata la scelta giusta, mi dispiace"

Su Instagram, Xhaka ha dichiarato di aver accettato un certificato di vaccinazione falso, così da poter continuare a giocare regolarmente durante il periodo della pandemia. "La controversia è emersa in seguito al sospetto che una dottoressa di Lucerna avesse rilasciato certificati di vaccinazione senza aver mai somministrato i vaccini. Il medico ha negato le accuse. Ora, però, tutto è al vaglio della Procura di Lucerna, che ha avviato un'idagine penale", spiega ancora il Sun.

Su Instagram, intanto, Xhaka ha spiegato la sua versione dei fatti, mettendosi a disposizione delle forze dell'ordine e rinunciando alle prossime partite di Nations League con la Nazionale svizzera: "Negli ultimi giorni si è parlato molto di una questione relativa al mio passato. Vorrei affrontarla personalmente. All'epoca, in relazione alla vaccinazione contro il Covid-19, nutrivo personalmente molti dubbi e serie preoccupazioni. Avevo una profonda sfiducia nel vaccino ed ero preda della paura e dell'incertezza. In questa situazione emotivamente pesante, ho ottenuto un certificato di vaccinazione invece di chiarire i miei dubbi attraverso i canali appropriati. Oggi mi rendo conto che non è stata la scelta giusta. È stato un errore. Mi dispiace. Mi assumo la responsabilità della decisione, mi impegnerò a fare chiarezza sui fatti e collaborerò pienamente con le autorità competenti".

La Federazione svizzera: "Apprezziamo il fatto che Xhaka compia questo passo"

Queste le parole del presidente della Federazione elvetica, Peter Knäbel, a margine del caso Xhaka, attraverso una nota ufficiale diffusa dall'ASF: "Granit Xhaka ci ha informati ieri sera della situazione, comunicandoci al contempo l'intenzione di esprimersi pubblicamente sulla vicenda e di assumersi le proprie responsabilità. Apprezziamo il fatto che Granit compia questo passo e sia pronto a fare piena luce sulla questione. Allo stesso tempo, siamo giunti insieme alla conclusione che fosse nell'interesse della squadra affrontare questo ritiro senza di lui. Per noi l'obiettivo ora è stemperare la tensione e concentrarci pienamente sulla squadra e sui prossimi impegni di UEFA Nations League. Al termine di questa finestra internazionale rivaluteremo la situazione insieme a Granit e discuteremo sul da farsi".