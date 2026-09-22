Haaland prende in giro il tifoso dello United che non taglia i capelli da due anni: il siparietto social

Un curioso siparietto social ha coinvolto Erling Haaland e il famoso tifoso del Manchester United che non si taglia i capelli da ormai due anni per una scommessa : lo farà soltanto dopo cinque vittorie consecutive dei Red Devils .

Haaland e il commento ironico per il tifoso dello United che non si taglia i capelli da due anni

Tutto nasce da un post di SportBible, che ha scherzato sulla scelta dell'attaccante norvegese del Manchester City di tagliarsi i capelli dopo cinque vittorie consecutive in Premier League, interpretandola come una possibile frecciata al tifoso e ai Red Devils, che non riuscivano a centrare lo stesso traguardo da 717 giorni.

Haaland, ecco cosa ha scritto sui social

Tra i commenti del post proprio il tifoso dalla lunga chioma della United: "Personalmente non penso che avesse nulla a che fare con questo!", ha scritto il supporter, prendendo le distanze dall'interpretazione ironica proposta da SportBible. La risposta di Haaland però non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente sotto il commento del tifoso: "Tagliati i capelli uomo".