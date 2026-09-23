Il Sunderland rinnova il contratto all'ex Roma Le Fée: l'annuncio del club e la reazione di Enzo

Continua la rinascita di Enzo Le Fée in Premier League . L'ex centrocampista della Roma ha rinnovato il suo contratto con il Sunderland fino al 2031. Il francese arrivò nella Capitale nell'estate del 2024: davanti a lui lo aspettava forse quella che è stata la stagione più complicata della storia recente della Roma, tra problemi in campo e societari. Tre allenenatori cambiati, l'addio della CEO e il solito Ranieri a mettere una pezza. A soffrire di più in questa situazione è stato proprio Le Fée, che non è mai riuscito a esprimere il suo potenziale: appena sei presenze nella prima parte della stagione 2024/2025, per poi trasferirsi a gennaio al Sunderland , club con il quale ha conquistato la promozione in Premier e la qualificazione in Europa League da assoluto protagonista.

Le Fée rinnova con il Sunderland: la rinascita dopo il periodo alla Roma

Il prolungamento era solo una formalità. I tifosi del Sunderland amano il francese e lui nel campionato inglese ha trovato il suo ambiente perfetto. Dopo la firma del rinnovo, Le Fée ha parlato così: "Sono davvero felice di aver firmato un nuovo contratto con il Sunderland. Dal momento in cui sono arrivato, ho percepito la passione dei tifosi e l'ambizione di tutti nel club. Ho vissuto momenti bellissimi qui".

Ai microfoni ufficiale del club, ha proseguito: "Abbiamo ottenuto qualcosa di speciale insieme nelle ultime stagioni, ma credo che questo sia solo l'inizio. Mi sento perfettamente ambientato e sono entusiasta di continuare a crescere, competere ai massimi livelli e contribuire alla crescita della squadra. Sono molto orgoglioso di indossare la maglia del Sunderland e non vedo l'ora di scoprire cosa riusciremo a realizzare insieme nei prossimi anni".