Il Sunderland rinnova il contratto all'ex Roma Le Fée: l'annuncio del club e la reazione di Enzo
Continua la rinascita di Enzo Le Fée in Premier League. L'ex centrocampista della Roma ha rinnovato il suo contratto con il Sunderland fino al 2031. Il francese arrivò nella Capitale nell'estate del 2024: davanti a lui lo aspettava forse quella che è stata la stagione più complicata della storia recente della Roma, tra problemi in campo e societari. Tre allenenatori cambiati, l'addio della CEO e il solito Ranieri a mettere una pezza. A soffrire di più in questa situazione è stato proprio Le Fée, che non è mai riuscito a esprimere il suo potenziale: appena sei presenze nella prima parte della stagione 2024/2025, per poi trasferirsi a gennaio al Sunderland, club con il quale ha conquistato la promozione in Premier e la qualificazione in Europa League da assoluto protagonista.
Le Fée rinnova con il Sunderland: la rinascita dopo il periodo alla Roma
Il prolungamento era solo una formalità. I tifosi del Sunderland amano il francese e lui nel campionato inglese ha trovato il suo ambiente perfetto. Dopo la firma del rinnovo, Le Fée ha parlato così: "Sono davvero felice di aver firmato un nuovo contratto con il Sunderland. Dal momento in cui sono arrivato, ho percepito la passione dei tifosi e l'ambizione di tutti nel club. Ho vissuto momenti bellissimi qui".
Ai microfoni ufficiale del club, ha proseguito: "Abbiamo ottenuto qualcosa di speciale insieme nelle ultime stagioni, ma credo che questo sia solo l'inizio. Mi sento perfettamente ambientato e sono entusiasta di continuare a crescere, competere ai massimi livelli e contribuire alla crescita della squadra. Sono molto orgoglioso di indossare la maglia del Sunderland e non vedo l'ora di scoprire cosa riusciremo a realizzare insieme nei prossimi anni".
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