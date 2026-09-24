Rivoluzione negli stadi inglesi: presto potrebbe tornare la birra

A 41 anni dall'ultima volta, i tifosi inglesi potrebbero tornare a bere alcolici sugli spalti durante le partite . Il premier britannico Andy Burnham , infatti, ha aperto alla possibilità di modificare la normativa introdotta nel 1985 per contrastare la violenza negli stadi, ipotizzando anche una fase di sperimentazione. La legge vieta attualmente il consumo di alcolici quando il campo è visibile durante le partite interessate dal provvedimento . Il divieto riguarda tutte le categorie professionistiche del calcio inglese, oltre ad alcune competizioni internazionali e alla FA Cup, il torneo più antico d'Inghilterra. Restrizioni analoghe non valgono invece per altri sport come rugby e cricket.

Inghilterra, può tornare la birra negli stadi: la proposta del premier Burnham

"C'è un caso per rimuovere questa discriminazione, magari su base sperimentale", ha dichiarato Burnham a New York, dove si trova per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il premier, noto tifoso dell'Everton, sostiene che il calcio sia profondamente cambiato rispetto all'epoca in cui furono introdotte le restrizioni. La normativa era stata varata dopo la stagione 1984/85, segnata da diversi episodi di violenza legati al fenomeno degli hooligans. Oltre al consumo sugli spalti, il provvedimento disciplina anche il possesso e il trasporto di alcolici sui mezzi diretti agli incontri interessati.

Pieno sostegno della Football Supporters' Association: manca l'ok della polizia

L'ipotesi di una modifica ha trovato l'immediato sostegno della Football Supporters' Association. Il direttore Tom Greatrex ha definito la legge "superata", contestando il fatto che a un tifoso sia vietato bere una birra durante una partita, mentre la stessa possibilità è consentita durante altri eventi sportivi o un concerto. La proposta potrebbe però incontrare l'opposizione delle forze dell'ordine, chiamate a valutarne le possibili conseguenze sull'ordine pubblico. Al momento, Burnham ha parlato soltanto di una possibile sperimentazione: non è quindi prevista, per ora, l'immediata abolizione del divieto.