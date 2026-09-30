Roy Keane al veleno contro il Manchester City: "Hanno vinto barando. Quei trofei vanno gettati nella spazzatura"

L'ex bandiera dello United commenta la vicenda giudiziaria che coinvolge i cugini: "Se fossi un loro giocatore, butterei quelle medaglie"
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Pubblicato il 30.09.2026, 12:15

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"Hanno vinto sul campo perchè hanno barato. Quei trofei vanno gettati nella spazzatura". Roy Keane entra a gamba tesa sul Manchester City. L'ex bandiera dello United commenta, senza giri di parole, la vicenda giudiziaria che coinvolge il City e lancia un messaggio chiaro. "Sarà dura ora anche per Maresca". 

 

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Keane si scaglia contro il City: parole durissime

L'indagine partita nel Regno Unito ha colpito tifosi e addetti ai lavori. Molti ex giocatori si sono scagliati contro il Manchester City. "Sapevano che questo avrebbe ferito molte persone-  ha detto Roy Keane a ITV al termine della sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Ceca di Nations League - ma l'hanno fatto lo stesso. Se fossi un giocatore, butterei quelle medaglie nella spazzatura senza esitazione. Certo che lo farei; è barare... Hanno vinto sul campo perché hanno barato", ha ribadito l'ex bandiera dello United. 

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