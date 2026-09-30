Guardiola drastico sul caso Manchester City: "Sono con voi, supereremo questo insieme"

Entra nel vivo la complessa vicenda giudiziaria riguardante il Manchester City : il club britannico è stato riconosciuto colpevole per 114 dei 115 addebiti legati a presunte infrazioni delle norme finanziarie, ma resta ancora da determinare il pacchetto di sanzioni. È proprio la definizione delle pene a mantenere in ansia i Citizens: tra le varie opzioni sul tavolo si ipotizzano una pesante svalutazione di punti in classifica, la retrocessione , nella peggiore delle ipotesi, l'estromissione diretta dal massimo campionato inglese, oltre al rischio di veder riesaminati i trofei conquistati nelle stagioni incriminate. In questo clima di attesa per gli esiti legali, Pep Guardiola ha voluto inviare un segnale forte di compattezza e vicinanza all'intero ambiente.

Caso City, il messaggio di Guardiola

Attraverso i propri canali social, l'allenatore spagnolo ha diffuso un messaggio rivolto al popolo dei Citizens: "Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City nel mondo sappia che sono qui; più che mai. Sostengo - l'ho sempre fatto e sempre lo farò - il mio club, la proprietà, il presidente, Ferran, i giocatori, lo staff, Enzo e voi, i nostri tifosi unici. Voglio essere chiaro: supereremo tutto questo insieme. Vi voglio bene".

I trofei vinti da Guardiola con il City

Il tecnico è stato sulla panchina del Mancester City dal 2016 al 2026 (proprio il periodo incriminato) durante il quale ha arricchito la bacheca societaria con sei Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, tre FA Cup, cinque Coppe di Lega e tre Community Shield.