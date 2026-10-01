I giocatori della Premier League contro il Manchester City: vogliono i bonus persi

Il caso Manchester City potrebbe aprire un nuovo fronte, questa volta direttamente con alcuni giocatori della Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, alcuni calciatori e i loro rappresentanti avrebbero infatti iniziato a consultare degli avvocati per valutare possibili azioni legali nei confronti del club inglese. Al centro della questione ci sarebbero soprattutto i bonus economici non incassati nel corso delle stagioni interessate dalle violazioni. Le situazioni prese in considerazione potrebbero riguardare, ad esempio, premi legati a un titolo non conquistato oppure alla mancata qualificazione alle competizioni europee.