Haaland, le parole da leader che esaltano i tifosi del Manchester City: "Uniti, torneremo a sorridere"

"Dobbiamo restare uniti ed essere positivi". Per la prima volta, dopo lo scandalo che ha travolto il Manchester City , accusato di aver utilizzato contratti commerciali fittizi per gonfiare i ricavi e ridurre i costi di oltre 900 milioni di sterline (1,2 miliardi di dollari) tra il 2009 e il 2018, Erling Haaland esce allo scoperto.

Haaland guarda al futuro con ottimismo

Il bomber norvegese ha parlato ai canali ufficiali del club ed ha cercato di mandare un messaggio positivo ai tifosi. "Dobbiamo rimanere positivi, guardare avanti e cercare di vincere le partite, godendoci la situazione e conquistando la vittoria ", ha dichiarato l'attaccante, che con la maglia del Manchester City ha segnato 169 gol in 205 partite.

Haaland, il messaggio ai tifosi

"Qualunque cosa accada nella vita, dobbiamo sempre sorridere. Dobbiamo restare positivi, guardare avanti, cercare di vincere le partite, goderci il momento e portare a casa la vittoria", dice il centravanti ex Dortmund che preferisce pensare ai grandi impegni che attendono la squadra di Maresca, a partire dalla sfida in casa del Liverpool. "Credo che i nostri tifosi avranno modo di divertirsi ad Anfield", ha concluso Haaland.