Moyes contro i Friedkin: "Everton in vendita? Pensavo restassero 30 anni. Invece questa estate..."

Moyes , l'allenatore dell'Everton, non ha usato parole tenere nei riguardi della famiglia Friedkin , che ha deciso ufficialmente di ascoltare proposte per la cessione del club della Premier League : "Sì, sono rimasto sorpreso, erano arrivati solo un anno e mezzo fa. La maggior parte dei proprietari rimane molto più a lungo. Ci aspettavamo tutti che restassero qui per 20 o 30 anni, o comunque a lungo . Ho scoperto la notizia solo questa mattina io stesso, insieme a tutti gli altri. Sono un po' sorpreso, ma forse non del tutto . Forse per come sono andate le cose durante la sessione di mercato, l'avevo già parzialmente intuito prima di oggi. Ora è probabilmente tutto chiaro per i tifosi dell'Everton ".

Moyes e l'estate difficile all'Everton dei Friedkin

"Credevo davvero che con una nuova proprietà completamente impegnata al nostro fianco, la mia ambizione tornando qui fosse quella di riportare l'Everton ai livelli del passato, lottando più spesso per l'Europa. E probabilmente si poteva capire da come mi sono comportato per tutta l'estate che le cose stessero andando in questo modo. È stata un'estate difficile per noi. Amo così tanto questo club che mi avrebbero potuto vendere qualsiasi cosa e l'avrei accettata comunque. Ma è per i tifosi dell'Everton che mi dispiace di più. Hanno attraversato così tanti periodi difficili, davvero. L'ultima cosa che volevano sentire era questa. L'anno scorso abbiamo vissuto una stagione senza troppi drammi. Non ci sono stati problemi di retrocessione, abbiamo avuto solo un piccolo problema per dei soldi da pagare al Burnley. A parte questo, in generale ce la siamo cavata piuttosto bene e stavamo appena iniziando a rimetterci sulla strada giusta, lottando dalla parte giusta della classifica anziché da quella sbagliata".

L'appello ai possibili nuovi proprietari

"Sono più dispiaciuto per i tifosi dell'Everton che devono attraversare l'ennesimo periodo del tipo: 'Chi sarà il nuovo proprietario?'. I giocatori finora sono stati fantastici e li terremo concentrati su ciò che possiamo fare, ovvero vincere le partite. Penso sempre che i tifosi dell'Everton si compattino ancora di più quando ci si trova in una situazione in cui la squadra ha bisogno di aiuto, o il manager ha bisogno di aiuto; resteremo uniti. andrà così. L'Everton resta un grande club per chiunque là fuori voglia comprarlo. Se vogliono parlare con me, sarò la prima persona a dire loro che vale sicuramente la pena acquistarlo".