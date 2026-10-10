Calafiori guida la rimonta dell'Arsenal: 2-1 al Leeds, Arteta aggancia la vetta
È stato l'Arsenal campione d'Inghilterra ad aprire oggi (sabato 10 ottobre) il programma della 6ª giornata della Premier League, che come gli altri campionati d'Europa viene da tre settimane di stop per la pausa dedicata alle nazionali e alla Nations League.
Premier League 1: la classifica aggiornata
Arsenal di rimonta sul Leeds, a segno Calafiori
Tra le mura amiche dell'Emirates Stadium i 'Gunners' di Arteta hanno battuto 2-1 in rimonta il Leeds, trascinati dal terzino azzurro Calafiori (di nuovo a segno dopo la rete segnata alla Turchia in Nations League con la maglia dell'Italia). Dopo un primo tempo equilibrato, in cui i padroni di casa sono stati però salvati da Raya (grande parata su Gudmundsson), a sbloccare il match sono stati gli ospiti con Justin (55'), ma la reazione dei campioni d'Inghilterra è stata feroce. A guidarla Calafiori, autore del gol del pari (62'), con il sigillo del sorpasso firmato invece dal subentrato Bruno Guimaraes (70'). Primo ko in campionato per il Leeds degli ex 'italiani' Muharemovic (ex Sassuolo), Okafor (ex Milan e Napoli) e Ampadu (ex Venezia), che resta così a quota 9 punti mentre l'Arsenal vola a quota 15 agganciando momentaneamente il Manchester City capolista (nella bufera dopo essere stato giudicato colpevole di numerose violazioni finanziare e atteso dalla sfida di domani nella tana del Liverpool).
Arsenal-Leeds 2-1: cronaca, statistiche e tabellino
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