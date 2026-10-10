Calafiori guida la rimonta dell'Arsenal: 2-1 al Leeds, Arteta aggancia la vetta

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Arsenal di rimonta sul Leeds, a segno Calafiori

Tra le mura amiche dell'Emirates Stadium i 'Gunners' di Arteta hanno battuto 2-1 in rimonta il Leeds, trascinati dal terzino azzurro Calafiori (di nuovo a segno dopo la rete segnata alla Turchia in Nations League con la maglia dell'Italia). Dopo un primo tempo equilibrato, in cui i padroni di casa sono stati però salvati da Raya (grande parata su Gudmundsson), a sbloccare il match sono stati gli ospiti con Justin (55'), ma la reazione dei campioni d'Inghilterra è stata feroce. A guidarla Calafiori, autore del gol del pari (62'), con il sigillo del sorpasso firmato invece dal subentrato Bruno Guimaraes (70'). Primo ko in campionato per il Leeds degli ex 'italiani' Muharemovic (ex Sassuolo), Okafor (ex Milan e Napoli) e Ampadu (ex Venezia), che resta così a quota 9 punti mentre l'Arsenal vola a quota 15 agganciando momentaneamente il Manchester City capolista (nella bufera dopo essere stato giudicato colpevole di numerose violazioni finanziare e atteso dalla sfida di domani nella tana del Liverpool).

Arsenal-Leeds 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

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