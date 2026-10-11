Premier League, Manchester City corsaro ad Anfield e di nuovo solo in vetta
Gol ed emozioni nelle tre gare dell'8ª giornata di Premier League andate in scena oggi (domenica 11 ottobre), con i riflettori puntati soprattutto sul big-match di Anfield Road dove il Manchester City capolista ha fatto visita al Liverpool.
Premier League: la classifica aggiornata
Liverpool in dieci, il Manchester City non ha pietà
Scossa dalla condanna del club, giudicato colpevole di tutte le violazioni finanziarie di cui era accusato, la squadra di Maresca reagisce alla grande sul campo, andando ad espugnare Anfield Road con un 3-0 che significa primo posto solitario e +9 proprio sui Reds. Dopo un primo tempo equilibrato e non particolarmente emozionante, in avvio di ripresa Gravenberch rimedia due cartellini gialli nel giro di un quarto d'ora e lascia i suoi in dieci. Il Manchester City sfrutta al meglio la superiorità numerica e nel giro di tre minuti affonta il Liverpool con l'uno-due firmato da Haaland e Doku. Sarà poi Cherki a mettere la firma in calce alla partita.
Liverpool-Manchester City 0-3: cronaca, statistiche e tabellino
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