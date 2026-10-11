Premier League, Manchester City corsaro ad Anfield e di nuovo solo in vetta

Premier League: la classifica aggiornata

Liverpool in dieci, il Manchester City non ha pietà

Scossa dalla condanna del club, giudicato colpevole di tutte le violazioni finanziarie di cui era accusato, la squadra di Maresca reagisce alla grande sul campo, andando ad espugnare Anfield Road con un 3-0 che significa primo posto solitario e +9 proprio sui Reds. Dopo un primo tempo equilibrato e non particolarmente emozionante, in avvio di ripresa Gravenberch rimedia due cartellini gialli nel giro di un quarto d'ora e lascia i suoi in dieci. Il Manchester City sfrutta al meglio la superiorità numerica e nel giro di tre minuti affonta il Liverpool con l'uno-due firmato da Haaland e Doku. Sarà poi Cherki a mettere la firma in calce alla partita.

Liverpool-Manchester City 0-3: cronaca, statistiche e tabellino