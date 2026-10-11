Dove vedere Liverpool-Manchester City in tv? Sky o Dazn, l'orario del derby

Liverpool-Manchester City, l'orario del derby

L'attesissima sfida tra Liverpool e Manchester City andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 17:30 nella splendida cornice di Anfield.

Dove vedere Liverpool-Manchester City in diretta tv

Liveropool-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Liverpool-Manchester City, dove vedere il derby in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.