Il Manchester City dichiarato colpevole per tutte le accuse di violazioni finanziarie

Dove vedere Liverpool-Manchester City in tv? Sky o Dazn, l'orario del derby

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla stracittadina che metterà di fronte i club allenati da Andoni Iraola ed Enzo Maresca
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Pubblicato il 11.10.2026, 14:42

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Liverpool-Manchester City, a voi. Ad Anfield si va in campo per la sesta giornata di Premier League. I Reds di Iaraola vogliono confemarsi imbattuti e vanno a caccia del secondo successo consecutivo. Gli Sky Blues di Maresca puntano al sesto successo consecutivo per confermarsi al comando della classifica a punteggio pieno.

Liverpool-Manchester City, l'orario del derby

L'attesissima sfida tra Liverpool e Manchester City andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 17:30 nella splendida cornice di Anfield.

Haaland, le parole da leader che esaltano i tifosi del Manchester City: "Uniti, torneremo a sorridere"

Dove vedere Liverpool-Manchester City in diretta tv

Liveropool-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Liverpool-Manchester City, dove vedere il derby in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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