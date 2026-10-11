Dove vedere Liverpool-Manchester City in tv? Sky o Dazn, orario
Liverpool-Manchester City, a voi. Ad Anfield si va in campo per la sesta giornata di Premier League. I Reds di Iaraola vogliono confemarsi imbattuti e vanno a caccia del secondo successo consecutivo. Gli Sky Blues di Maresca puntano al sesto successo consecutivo per confermarsi al comando della classifica a punteggio pieno.
Liverpool-Manchester City, l'orario del derby
L'attesissima sfida tra Liverpool e Manchester City andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 17:30 nella splendida cornice di Anfield.
Dove vedere Liverpool-Manchester City in diretta tv
Liveropool-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Liverpool-Manchester City, dove vedere il derby in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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