I tifosi del Liverpool sfottono quelli del City a tema Oasis, ma spunta Noel Gallagher allo stadio: la reazione fa il giro del mondo

Meno male che ci sono le telecamere ovunque, verrebbe da dire. Perché senza l'occhio del Grande Fratello a cui siamo ormai abituati ci saremmo persi tutti l'immagine epica di Noel Gallagher prima perplesso per gli insulti - o sfottò - dei tifosi del Liverpool al City a tema Oasis, poi l'esultanza sfrenata con Haaland . Con un altro tifoso che indica al norvegese che sì, in basso nel settore ospiti, c'è proprio Noel. Ma come mai queste immagini hanno fatto il giro del mondo? Occorre partire dall'inizio.

I tifosi del Liverpool contro il Manchester City: cosa c'entrano gli Oasis

La prima rivalità è calcistica. Poi c'è quella musicale. O forse è il contrario. Sta di fatto che Liverpool è la città dei Beatles, Manchester quella degli Oasis. Adesso, con gli odiati rivali ritenuti colpevoli di ben 114 violazioni finanziarie della Premier, apriti cielo. Anfield ieri era più "contro" che mai, con cori e striscioni proprio a tema musicale. Non solo, quindi "state retrocedendo" o "dal 1976 non avete vinto un trofeo" ma anche la copertita di “(What’s the story) morning glory” che diventa “tainted glory”, ovvero una gloria macchiata, sporca. Non solo: da “Wonderwall” arriva lo striscione con scritto “e dopo tutto, avete davvero derubato tutti noi”. Sul campo, però, non c'è storia: il Manchester vince 3-0, i Reds restano in dieci e allora i tifosi di casa, a ogni tocco di palla dei giocatori del City, cantavano: "Imbroglioni". Non esattamente in questi termini.

Noel Gallagher, la reazione al gol di Haaland contro il Liverpool

In tutto questo, le telecamere hanno pizzicato, in basso nel settore ospiti, uno dei due fratelli Gallagher, Noel. Prima perplesso, poi felice al gol di Haaland e, infine, pronto a lasciare lo stadio con un sorriso assai beffardo. Impossibile, quindi, che queste immagini non facessero il giro del mondo. Non solo: poco distante da Noel c'era anche il padre dell'attaccante norvegese, anche lui immortalato dalle telecamere in piena esultanza. Per la gioia dei tifosi del City e la rabbia di quelli del Liverpool.