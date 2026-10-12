Lampard show: il suo Coventry travolge il Newcastle per 4-1
Risultato a sorpresa nel monday night della 6ª giornata di Premier League, con il Coventry City di Lampard che supera per 4-1 il Newcastle e abbandona le zone caldissime della classifica, agganciando a quota 6 punti il Manchester United.
Il Coventry cala il poker, Newcastle annichilito
Dopo aver segnato un solo gol in cinque partite, il Coventry City centra la seconda vittoria in campionato, calando il poker contro il Newcastle e tirandosi fuori dalla zona caldissima della classifica. Padroni di casa che sbloccano presto il risultato, con il rigore trasformato al 6' da Rudoni, e che raddoppiano in apertura di ripresa grazie a Cherif. Al 70' la squadra di Jaissle riapre la partita con Botman, ma nel finale è ancora il Coventry ad andare a segno due volte, con Simms all'81' e con il diciassettenne Mfuni all'86' per il definitivo 4-1.
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